Церковне свято 15 жовтня: що обов'язково треба зробити, щоб отримати сильний захист від святих

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Євтимій Новий Солунський жив у Палестині в IX столітті. Він народився у християнській родині. Батько його змусив рано одружитись, але юнак у 18 років покинув дружину, прийняв постриг і став відлюдником. Пізніше святий заснував чернечу громаду поблизу Салонік.

Також сьогодні вшановують Лукіана Антіохійського - це мученик і богослов, який жив у ІІІ столітті. За віру в Ісуса його посадили на 9 років у в'язницю і весь цей час катували. Точна причина смерті Лукіана невідома. Він міг померти з голоду, або ж йому відрубали голову.

У народі цей день називали Юхим осінній і вірили, що з цим святом приходять холоди і разом із ними - нечисть. Особливо вона заважала жінкам у всіх починаннях. Щоб від неї позбутись, треба було молитися до Євтимія.

Традиційно у цей день жінки тіпали льон, а чоловіки - прибирали вулики.

Прикмети дня

якщо навколо місяця є кола - скоро будуть заморозки

хмарний світанок - чекайте погіршення погоди найближчими днями

якщо птахи літають низько над деревами - буде негода

якщо досі є комарі - зима буде м'якою

якщо небо ясне й безхмарне - гарна погода збережеться найближчими днями

Що не можна сьогодні робити

обманювати, сваритися й лихословити

вживати шкідливу їжу та спиртне

до світанку дивитись у дзеркало

займатись важкою фізичною працею

виходити з дому після заходу сонця

робити покупки

День ангела сьогодні святкують: Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян.

Сильна молитва для захисту

"Просимо Тебе, Господи, захисти цей дім від атак наших духовних ворогів і зупини ці жахливі коливання повітря. Приносимо Тобі, Господи, наші похвали та жертви на знак подяки за вже отримані благодаті. Господи, вислухай, будь ласка, наші скромні молитви, щоб ми могли радіти припиненню цієї бурі і завжди використовувати на благо дар Твоїх милостей". Амінь.