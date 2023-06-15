Церковный праздник 15 июня: что сегодня категорически нельзя делать, как помолиться

Сегодня, 13 июня, православная церковь чтит память святого Никифора. В народе же в этот день отмечали день Зеленого Вьюна.

Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков – в материале Styler.

В чем суть праздника

Святой Никифор построил церковь, основал монастырь и вел строгую жизнь отшельника. В начале девятого века Никифора избрали патриархом Константинопольским. Он активно боролся с ересью и защищал иконопоклонение, за что однажды впал в немилость. Патриарх Никифор скончался в изгнании. Его мощи оказались нетленными, и в настоящее время хранятся в Греции.

В этот день молодежь собиралась и пела песни, которые посвящали молодоженам. Те же, в свою очередь, угощали гостей. Жилища украшали венками и березовыми ветками, а на стол ставили свежеиспеченный каравай.

Что нельзя делать в день Никифора

В этот день лучше всего отложить все важные дела. Нельзя хозяйкам в этот день подметать, чтобы не вымести все хорошее из дома вместе с сором.

В эту дату старайтесь не грустить и не оплакивать покойников, иначе будут приходить во сне и принесут вам грусть и тоску. Нельзя ходить на кладбище – по примете, можно встретить там нечистую силу, которая утащит к себе.

Наши предки в Никифоров день не купались в открытых водоемах, считалось, что русалки околдуют и унесут на дно.

Приметы на 15 июня

Солнце вечером за тучи зашло – к ненастью.

Соловей поет всю ночь – на хорошую погоду.

Если ночью и утром безветренно, то день будет теплым и солнечным.

После продолжительной тихой погоды поднялся ветер – к дождю.

Если на Никифора дождь, то будет много грибов.

Кстати, если вам приснился сон с 14 на 15 июня - он будет вещим.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Даниил.

Какую молитву прочесть 15 июня

Умягчи наши злые сердца, Богородица, и нападения ненавидящих нас отрази. И всякие душевные огорчения наши разреши, ибо, взирая на Твой святой образ. Твоим состраданием и милосердием к нам мы сердечно сокрушаемся и раны твои целуем. О стрелах же наших, терзающих Тебя, ужасаемся. Не дай нам, Милосердная Мать, погибнуть в жестокосердии нашем или от жестокосердия ближних. Ибо Ты воистину умягчение злых сердец.