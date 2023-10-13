Церковный праздник 13 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было беды

В чем суть праздника

Святые мученики Карп, епископ Фиатирский, диакон Папила, Агафодор и Агафоника, сестра Папилы, пострадали во времена гонения на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках.

Он приказал привести нарушителей закона и сначала попытался убедить их в истинности римской религии. Святые же отвечали, что неприлично почитать богов ложных. Тогда судья приказал обнажить мучеников и в железных цепях водить их по городу, а потом привязать к коням и влачить из Фиатиры в соседний город Сарды. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника.

В этот день обязательно устраивали омовения и посиделки. Наши предки традиционно шли в баню, которую перед этим приводили в порядок.

Верили, что там живет дух, называемый лазником. Согласно поверьям, это существо любило париться и мыться в четверг или после трех побывавших в бане людей.

Главные приметы этого дня

если небо имеет темно-синий цвет и кажется очень высоким – к дождю;

на протяжении всего дня температура воздуха почти не изменилась – пасмурно будет еще долго;

плотные темные тучи, но солнце взошло, будет переменная погода;

вечером закукарекал петух, то погода быстро изменится.

Что нельзя делать в этот день