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Церковный праздник 13 мая: что нужно сделать, а на что - строгий запрет

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Суббота 13 мая 2023 06:01
Церковный праздник 13 мая: что нужно сделать, а на что - строгий запрет Какой праздник 13 мая (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

13 мая православная церковь вспоминает святого Якова. Это самый старший из апостолов Христа.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Святой Иаков Зеведеев жил в I веке и был рыбаком, пока не стал одним из 12 апостолов вместе со своим братом Иоанном Богословом. Их двоих и апостола Петра Иисус брал на Фаворскую гору, где рассказал о своем предназначении, и в Гефсиманский сад во время молитвы перед арестом.

Иакова на Руси называли созвучным именем Яков. Теплым день называли за то, что к 13 мая после затянувшихся холодов наступало тепло.

Народные приметы 13 мая

  • Чистое небо с утра - к солнечному лету.
  • Звезды на небе вечером и теплый южный ветер - лето придет с грозами, зато теплое.
  • Считалось хорошей приметой наблюдать в этот день и восход, и закат.
  • Вечер плавно переходит в ночь - лето будет сухим.
  • Дождь на Якова Теплого - осенью будет много свадеб.

Что нельзя делать на Якова

  • В этот день нельзя выезжать в дальнюю дорогу, можно накликать на себя неприятности.
  • В этот день нельзя справлять свадьбу.
  • Вспоминать плохие события, иначе они вернутся в вашу жизнь.
  • Лениться и опаздывать.

13 мая именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

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