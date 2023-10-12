Церковный праздник 12 октября: что сегодня категорически нельзя делать, чтобы не пришло несчастье

12 октября 2023 года по новому церковному календарю - день памяти трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе дата известна как Пров или Андрон Звездочет.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В праздник Андрон Звездочет обычно молили святого о заступничестве, здоровье и долгой жизни. При этом наши предки внимательно следили за ночным небом, ведь в народном восприятии падающая звезда ассоциировалась со смертью.
Кроме того, до полуночи люди по звездам гадали, какую ждать погоду. Яркие сулили морозы, тусклые обещали оттепель, а мигающие говорили о скорой перемене погоды.
Селяне на Пров продолжали молотьбу, и хозяйки в этот праздник обычно ставили на стол каши (пшенную, ячменную), которые приправляли салом или маслом, и даже вареньем. Считалось, что такие блюда укрепляли здоровье и придавали сил на всю зиму.
Строжайшим запретом в эту дату считался громкий смех и веселье - суеверные верили, что за нарушение грозило суровое наказание и муки.
Нельзя было в праздничный день ругаться, обижать других и ссориться, иначе не будет никакого счастья. Бытовало также правило не спрашивать "кто там", если к вам в гости приходили и стучали в дверь в этот день. Верили, что вместе с визитером в дом может зайти болезнь и беда. Существовала традиция даже завязывали веревочку на дверной ручке или калитке, а также произносить заговор от несчастья.
Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.
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