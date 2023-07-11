Церковный праздник 11 июля: что запрещено делать в этот особый день, кому нужно молиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

В чем суть праздника

Мученик Кир был врачом и лечил людей бесплатно и многих людей обратил в христианство. Во времена гонений он перебрался в Аравийскую пустыню и продолжал молитвой исцелять болезни. Слава врача распространилась на многие города и привлекла к нему воина Иоанна. Солдат поселился у святого и стал его учеником. Услышав о том, что в городе Каноне язычники схватили христианку и трех ее дочерей, Кир и Иоанн пришли в город.

Они боялись, что женщина отречется от веры, видя страдания детей. Тогда иноверцы заключили под стражу врача и его ученика, долго мучили их, а затем обезглавили.

В этот день наши предки собирали крапиву. Считалось, что 11 июля - последний день, когда растение обладает целебной силой. Плели из крапивы холсты и ткали кресты, веруя, что они лечат от болезней.

Главные приметы 11 июля

Если в этот день неслышно кукушки, то зима будет ранней и снежной

Созревает черника - начинай косить рожь

Скот сбивается в кучу – к непогоде

Старая кошка начинает играть – быть дождю

Иглы чертополоха размякли и не колются – к дождю

Мокрое лето – осень будет ясная

На сосне много шишек – хорошо уродится ячмень

Что сегодня нельзя делать

Запрещено выливать питьевую воду. В противном случае может начаться засуха. Если в процессе готовки все же нужно слить жидкость, то сделайте это под дерево или полейте растения. В этот день не стоит ссориться или даже просто сквернословить. Сны не будут иметь особого значения. Поэтому после пробуждения можно со спокойной совестью забыть все, что приснилось.

Сегодня, 11 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Сергей, Павел, Иосиф, Иван, Григорий, Герман, Василий.

Кому помолиться

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.