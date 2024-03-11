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Церковный праздник 11 марта: что нужно сделать в первый день Сырной недели, чтобы сбылась мечта

Когда начинается Масленица (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

11 марта - первый день Сырной недели, с Масленицы начиналось сватовство и знакомство с будущими родственниками. Кроме этого, церковь чтит память святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.

Что можно делать 11 марта, а что - запрещено, какие главные приметы этого дня - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В прошлом люди верили, что 11 марта (по новому стилю) талая вода может стать лечебной. Поэтому предки собирали снег, чтобы потом хранить эту воду.

Кроме этого, по народным приметам, в этот день стоит слушать кукушку. Если вы услышите ее пение - загадывайте желание, оно может осуществиться. Также можно пошуршать или позвенеть деньгами в кармане, так вы сможете обрести свое счастье, разбогатеть и поймать за хвост удачу.

Что делают в первый день Сырной недели

По традициям, в начале этой недели стоит свататься, знакомиться с семьей любимого человека. Кроме этого, на Масленицу (которую празднуют все семь дней) можно не только веселиться, стоит помириться со всеми, кто вас оскорбил.

В понедельник стоит встретиться с родственниками, наладить отношения с теми, на кого есть обиды. Также этого закупают продукты для праздничных столов, делают вареники (или же пекут блины) с разными начинками.

Приметы дня

  • на деревьях много ворон - скоро потеплеет
  • гуси пролетели высоко - будет наводнение, низко - осадков и воды будет мало
  • услышать кукушку - к счастью
  • найти вещь, которая считалась потерянной - к большому счастью
  • поссориться с кем-то - навлечь неудачу.

Что нельзя сегодня делать

  • завидовать и злорадствовать
  • делать операции или процедуру, предусматривающие уколы или наркоз
  • ссориться и оскорблять людей.

День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Иоанн, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Кроме того, недавно стало известно, как душевно поздравить с днем ангела.

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