Церковный праздник 10 мая: что нужно сделать, а что строго запрещено

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - в материале Styler дальше.

Что известно об этом дне

Симеон Иерусалимский – это племянник Иосифа Обручника. Во взрослом возрасте он стал свидетелем чудес, которые творил Иисус. Они так взволновали его, что Симеон истинно уверовал в Господа. Он присоединился к многочисленным последователям Учителя и стал одним из 70-ти апостолов.

Он проповедовал учение Иисуса, помогал заблудшим обрести истинную дорогу и нещадно разоблачал язычников и их идолов.

По традиции наши предки проводили этот день на земле, они вспахивали ее и сажали разные культуры. Чтобы определить, настало ли время сеять хлеб, прикладывают руку к земле.

Приметы погоды на 10 мая

Ясный восход сегодня - к ветреному лету.

Дождливый день - хлеба будет много.

Облака очень быстро плывут - к ухудшению погоды.

Вечерний туман обещает потепление.

Что нельзя делать в этот день

Не следует принимать в гости незнакомых людей. Считается, что вместе с ними в жилье может проникнуть нечистая сила.

А чтобы самому не занести домой нечисть, необходимо переступить через порог спиной вперед.

Есть несколько примет, связанных с достатком. Так, в этот день нужно обойтись без выпечки с капустой – не готовить ее и не есть. В противном случае в доме перестанут водиться деньги.

У кого день ангела 10 мая

Именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.