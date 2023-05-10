Церковный праздник 10 мая: что нужно сделать, а что строго запрещено
10 мая православные верующие чтут память мученика Симеона. В народе день называется - Семен Ранопашец.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - в материале Styler дальше.
Что известно об этом дне
Симеон Иерусалимский – это племянник Иосифа Обручника. Во взрослом возрасте он стал свидетелем чудес, которые творил Иисус. Они так взволновали его, что Симеон истинно уверовал в Господа. Он присоединился к многочисленным последователям Учителя и стал одним из 70-ти апостолов.
Он проповедовал учение Иисуса, помогал заблудшим обрести истинную дорогу и нещадно разоблачал язычников и их идолов.
По традиции наши предки проводили этот день на земле, они вспахивали ее и сажали разные культуры. Чтобы определить, настало ли время сеять хлеб, прикладывают руку к земле.
Приметы погоды на 10 мая
- Ясный восход сегодня - к ветреному лету.
- Дождливый день - хлеба будет много.
- Облака очень быстро плывут - к ухудшению погоды.
- Вечерний туман обещает потепление.
Что нельзя делать в этот день
- Не следует принимать в гости незнакомых людей. Считается, что вместе с ними в жилье может проникнуть нечистая сила.
- А чтобы самому не занести домой нечисть, необходимо переступить через порог спиной вперед.
- Есть несколько примет, связанных с достатком. Так, в этот день нужно обойтись без выпечки с капустой – не готовить ее и не есть. В противном случае в доме перестанут водиться деньги.
У кого день ангела 10 мая
Именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
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