Церковный праздник 10 января: чем этот день опасен, что нельзя делать

История этого праздника

20 тысяч мучеников пострадали за веру во Христа. Некоторые мученики запомнились больше всего, их имена: Секунд, Евфимий, Петр и Никострат. Их мучения пришлись на начало IV века, когда император Максимиан уничтожал все, что видел на своем пути. Язычнику не нравилось христианство, он презирал всех, кто распространяет веру в Господа.

Максимиан отдал приказ своим воинам уничтожить христианские храмы и сжечь все богослужебные книги. Он лишил всех христиан их гражданских прав и должностей. Однако были верующие, которые не боялись правления Максимиана и его приказов. Они продолжали распространять веру в разных населенных пунктах. Одним из таких был преподобный Кирилл.

Император Максимиан отдал приказ всем своим подданным следовать за христианами и уничтожать всех, кого можно встретить на своем пути. Безжалостность правителя не знала границ. Он готов был лично отрубить головы тем, кто придет в его дворец и признается в христианстве. Некоторым святым Максимиан давал шанс на исправление.

Император привел святых, что веровали в Господа, к себе во дворец и порекомендовал им принять правильное решение. Максимиан говорил, что если святые отрекутся от своей веры, они смогут жить и служить в его дворец. На эти рекомендации правитель слышал отказы. Терпение правителя лопнуло и он лично убил тех, кого призвал к себе во дворец.

В народе эту дату также называют днем домочадцев. Вся семья старается провести свободное время вместе. В народе говорили, что работа, за которую человек принимается 10 января, даст хороший результат. Вечером девушки и парни отправляются на посиделки, где проводят гадания.

Главные приметы этого дня

Густой иней или снегопад – к хорошему урожаю хлеба.

Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

Сырая погода обещает хороший урожай льна.

Если в водоеме рыба беспокойно ведет себя, плещется и бьет хвостом – будет снегопад.

Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сквернословить, скандалить и ссориться с близкими.

Не стоит выбрасывать остатки еды, а лучше отдать их животным.

Не нужно пришивать пуговицы, если хотите избавиться от старых проблем.

Именины отмечают владельцы таких имен: Симон, Петр, Николай, Леонид, Игнат, Ефим, Аркадий, Александр и Агата.