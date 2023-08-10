ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 10 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день, а что нужно

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 06:00
Церковный праздник 10 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день, а что нужно Какой церковный праздник 10 августа (Getty Images)
Автор: Styler

10 августа православная церковь отмечает день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. В народе этот день называли День Прохора, Прохоров день и Менялы.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы - читайте в материале Styler.

Традиции 10 августа

Обычно в этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. При этом первый стакан собранных ягод обязательно отдавался кому-то. После чего хозяева начинали заниматься подготовкой на зиму.

Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу. Считалось, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, и успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой. Это делалось для того, чтобы ребенок рос умным.

Что запрещено делать 10 августа

Не покупайте ничего и не продавайте. Нельзя обмениваться вещами, именно поэтому праздник и называли Менялы.

Приметы дня

  • если утром наблюдалась ранняя роса, то значит будет солнечный день
  • если будет ветреный и дождливый день, то будет продолжительная непогода
  • если съесть грушу во время заката, то к вам придет решение проблемы, которое вы долго не могли найти
  • дождь, но нет ветра – будет ненастье
  • по воде утром стелется туман – ждите хорошую погоду
  • высоко плывут облака – будет ясная и сухая погода

Именины 10 августа

День ангела сегодня отмечают: Василий, Евфимий, Николай, Павел, Тимон, Анастасия, Антонина, Елена, Ирина.

Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.

Также читайте обо всех церковных праздниках августа 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине свято в Україні