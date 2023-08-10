Церковный праздник 10 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день, а что нужно
10 августа православная церковь отмечает день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. В народе этот день называли День Прохора, Прохоров день и Менялы.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы - читайте в материале Styler.
Традиции 10 августа
Обычно в этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. При этом первый стакан собранных ягод обязательно отдавался кому-то. После чего хозяева начинали заниматься подготовкой на зиму.
Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу. Считалось, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, и успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой. Это делалось для того, чтобы ребенок рос умным.
Что запрещено делать 10 августа
Не покупайте ничего и не продавайте. Нельзя обмениваться вещами, именно поэтому праздник и называли Менялы.
Приметы дня
- если утром наблюдалась ранняя роса, то значит будет солнечный день
- если будет ветреный и дождливый день, то будет продолжительная непогода
- если съесть грушу во время заката, то к вам придет решение проблемы, которое вы долго не могли найти
- дождь, но нет ветра – будет ненастье
- по воде утром стелется туман – ждите хорошую погоду
- высоко плывут облака – будет ясная и сухая погода
Именины 10 августа
День ангела сегодня отмечают: Василий, Евфимий, Николай, Павел, Тимон, Анастасия, Антонина, Елена, Ирина.
Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.
Также читайте обо всех церковных праздниках августа 2023 года.