Церковный праздник 10 февраля: что сегодня нужно обязательно сделать, чтобы улучшить финансовое состояние

10 февраля церковь по новому календарю чтит преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, по старому стилю в этот день молились проповеднику и богослову Ефрему Сирину.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Преподобный Прохор Печерский родом был из Смоленска, но стал монахом в Киево-Печерском монастыре. Он вел аскетический образ жизни, вместо хлеба ел лебеду, из-за чего его прозвали "лебедником". Когда наступил голод, он собирал лебеду, выпекал из нее хлеб и раздавал бедным.

По преданию, Прохор вроде бы смог даже превратить золу в соль, когда она была в большом дефиците. Когда об этом чуде узнал князь Святополк, то сильно уверовал в христианство.

Наши предки в этот день начинали лечение серьезных болезней - это гарантировало выздоровление. Также на этот праздник люди клали деньги на кухонный стол, чтобы финансовое состояние улучшилось.

Приметы дня

если нет снега - до конца зимы серьезных снегопадов не будет

дрозды поют - будет ранняя и теплая весна

если ночью ударил мороз, а днем потеплело - погода в марте будет переменчивой

много звезд - будет ясная и безветренная погода

идет дождь - март будет дождливым

Что нельзя сегодня делать

ходить в лес, поле и на водоемы без большой необходимости

ссориться и злословить

мужчинам нельзя браться за тяжелую работу, потому что считается, что она им не удастся

перечислять мелочь в этот день, потому что будете бедствовать круглый год

не стоит в этот день жениться, потому что молодожены будут часто ссориться

есть рыбу и морепродукты, потому что рискуете заработать болезни желудка

День ангела сегодня отмечают: Порфирий, Анна, Валентина, Геннадий, Антон, Василий, Галина, Семен, Петр, Григорий, Аркадий, Иван, Карп и Герман.

Молитва за мир и благополучие в семье

"Господи, Иисус Христос, Боже наш! Ты обещал пречистыми устами Своими: "Если двое из вас придут к согласию на земле просить всякую вещь, то что бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них ".

Неизменные слова Твои, Господи, милосердие Твое необъятно и человеколюбию Твоему нет конца. Посему и мы, рабы Твои, согласившись между собой, усердно просим: спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) и всех, у которых разрушаются семьи. Укрепи семьи их, утверди любовь между ними. Да устроится жизнь их не по человеческой грешной воле, но по Твоему святому Промыслу. Да прославится у них святое имя Твое во веки веков". Аминь.