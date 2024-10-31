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Церковный праздник 1 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 31 октября 2024 22:45
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Церковный праздник 1 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 1 ноября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

1 ноября православные украинцы чтят память блаженного священномученика Теодора по новому церковному календарю. В прежние времена в этот день почитается память мучеников.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 1 ноября в церковном календаре

Теодор был священником из Остромадской епархии, известным своей добротой и активным участием в жизни своей общины. Во времена гонений на христиан он оставался верен своей вере и открыто проповедовал о Христе. За это его арестовали, но он мужественно выдержал всю пытку, не отказавшись от своих убеждений.

К сожалению, его жизнь окончилась казнью, но подвиги Теодора оставили глубокий след в истории церкви. Он считается примером стойкости в вере и преданности Христу. Память о нем чтят в православной традиции, напоминая о его мужестве и вере.

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Вспоминать или говорить о плохом
  • Отказывать в помощи.

Этот день в народе известен как Осенние Кузьминки или "Бабий день". В это время по обычаю чествовали хранительниц домашнего очага, что символизирует тепло и уют в доме.

Народные приметы и традиции 1 ноября

  • Весь день холодно - весна придет поздно
  • Птицы летят высоко - зимой будет много снега
  • Если птицы летят низко - дождя не будет
  • Грязь и оттепель - через месяц начнутся морозы.

Есть несколько поверий, которые могут помочь привлечь благополучие. Один из них утверждает, что входную дверь не следует закрывать изнутри, поскольку это препятствует привлечению денег.

Также незамужним девушкам не рекомендуется оставаться вечером наедине, ведь это может привести к продолжительному одиночеству.

У кого день ангела 1 ноября

Завтра именины празднуют: Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна.

По гороскопу люди, родившиеся 1 ноября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 1 ноября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день вегана
  • Католический день всех святых
  • День гадания на кофейной гуще.

Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.

Также узнайте, как найти время для молитвы каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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