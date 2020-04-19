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В церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок: цілували руку митрополита (фото)

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 11:11
В церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок: цілували руку митрополита (фото)
Великдень в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні може продовжитися через спалахи коронавіруса після Пасхи

На Великдень у церкві УПЦ МП жорстко порушили правила карантину в Україні. Одним з найбільш небезпечних порушень стало те, що у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ МП) в Донецькій області на Великодню службу зібралася велика кількість людей без масок. Кілька сотень людей ігнорували правила соціальної дистанції та мінімальні засоби профілактики, такі як маски.

Люди під час Великоднього богослужіння стояли дуже щільно, при цьому більшість з них не мала навіть масок. Крім того, основна маса парафіян - люди з групи ризику, яким протипоказано навіть виходити з дому. Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne.

Варто відзначити, що при цьому деякі священнослужителі, судячи з відео, також нехтували карантинними правилами. Під кінець богослужіння віряни цілували руку митрополиту Арсенію.

В церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок: цілували руку митрополита (фото)

В церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок: цілували руку митрополита (фото)

В церкву УПЦ МП пустили сотні людей без масок: цілували руку митрополита (фото)

На Великдень у церкві УПЦ МП жорстко порушили правила карантину в Україні (скріншоти: NewsOne)

При цьому в недавньому соціологічному дослідженні з'ясувалося, що близько 10% українців сподіваюся на Боже зцілення в разі захворювання коронавірусом.

Зазначимо, що носіння масок у публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є однією з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я по запобіганню поширення коронавирусной інфекції.

Варто також відзначити, що в рамках карантину заборонені масові заходи будь-якого характеру. У разі, якщо після відвідування храму розпочнеться спалах коронавіруса, адміністрація релігійного закладу буде притягнута до кримінальної відповідальності.

На Великдень у церкві УПЦ МП жорстко порушили правила карантину в Україні

Раніше повідомлялося, що пік епідемії коронавіруса в Україні настане після скасування карантину.

Нагадаємо, що президент США, Трамп, анонсував ослаблення карантину в США наступного тижня. Варто зазначити, що станом на 19 квітня у США понад 738 тисяч хворих коронавірусом.

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