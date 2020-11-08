Ціни помітно зросли: скільки коштує власна квартира у Києві

У Києві виросли ціни на житло (ілюстративне фото: pixabay.com)

Квартири в новобудовах Києва за місяць істотно подорожчали

У Києві за місяць ціна на квартири у новобудовах зросла і нині склала 30 450 грн/кв.м. Найдорожче житло у Печерському, Подільському і Шевченківському районах.

За даними Столичної нерухомості, у жовтні ціни "впали" у Святошинському (на 2,3%) і Дніпровському (на 1,4%) районах. В інших районах Києва зростання склало від 0,2% в Шевченківському, до 4% в Дарницькому.

Найдорожчі квартири у Печерському районі, де просять майже 53 тисячі гривень за квадратний метр. Також висока ціна у Шевченківському (36 375 грн/кв.м) Подільському (32 418 грн/кв.м), Голосіївському (30 829 грн/кв.м), Оболонському (28 476 грн/кв.м), Дарницькому (25 144 грн/кв.м) районах Києва.

Натомість найменша ціна за один квадратний метр у Деснянському районі. Там вартість - 23 535 грн/кв.м.

Вартість квартир у Києві (фото: Столична нерухомість)

Фахівці кажуть, що наразі найбільше новобудов в Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Дарницькому, Солом’янському районах. А найменше у Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському і в Оболонському районах.

"У 20% квартир вищого цінового сегменту середньозважена ціна пропозиції склала 50 130 грн/кв.м., а у 20% квартир низького цінового сегменту – 19 420 грн/кв.м. Індекс розшарування (відношення ціни "дорогого" житла до "дешевого") в цілому по новобудовах Києва склав 2,6", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити нові правила оформлення покупки квартир і врегулювати роботу рієлторів.

Також раніше повідомлялося, що в I кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%.