Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кризи житло дорожчало в чотири рази швидше інфляції

В I кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 7,0%, на вторинному - на 9,7%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 6,7%, на вторинному - на 13,4%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 6,4%, на вторинному - на 9,7%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 9,2%, на вторинному - на 6,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська області - 4 706 грн.