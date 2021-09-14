Ціни на таксі в Україні злетіли вгору: що відбувається

За словами жителів Києва, ціни в середньому зросли на 30%. А якість послуг при цьому абсолютно не змінилася. Подібна ситуація спостерігається в багатьох великих містах, в тому числі й у Львові.

Як пояснив власник однієї зі служб таксі в Києві, на вартість проїзду сильно впливають пробки.

"Вартість палива не так сильно зросла. І взагалі, бензин, дизель або газ – це тільки 20% ціни проїзду. Тому через зростання вартості літра на гривню або дві, послуга таксі не може подорожчати на третину. Зараз на ціну проїзду в основному впливають пробки", - розповів власник служби таксі Андрій Антонюк.

Він зазначив, що Затори За останній рік збільшилися колосально. І саме тому - цінове стрибання. Однак у легальних перевізників таких різких стрибків немає. Максимум - 25-30%.

В рази зростають ціни у так званих "агрегаторів" - в додатках, які пов'язують клієнта з випадковим водієм, який також користується програмою. Часто такі таксисти не мають права легально працювати. А посередники просто користуються ситуацією, щоб заробити.

"Додзвонитися в міську службу таксі часто просто неможливо. Або доводиться машину чекати дуже довго. Тому доводиться користуватися додатками. Але за останні кілька місяців поїздки у Львові стали йти за подвійним тарифом і вказується, що велике навантаження, пробки. Якщо раніше така ситуація бувала під час години пік вечорами або через негоду, то зараз в місті одна суцільна година пік з 6 ранку до 12 ночі. Ще трохи й львівські тарифи таксі зростуть до столичних розмірів, а відстані в місті зовсім інші", - розповіли жителі Львова.

Варто зазначити, що причина у Львові така ж – затори. У місті одночасно можуть ремонтувати до десятка вулиць у центральній частині міста і це паралізує рух. І замість 10-15 хвилинної поїздки можна намертво застрягти на годину-півтори, а служби таксі рахують цей час як простій.

Як заощадити на поїздках

Можна запастися телефонами легальних служб таксі у вашому місті та віддавати перевагу саме їм. Базові ціни у таких перевізників будуть вище, ніж в додатках. Але кінцева ціна може виявитися більш доступною, і вона не буде так сильно стрибати. До того ж легальні перевізники мають право рухатися смугами громадського транспорту – а це заощадить час.

Також можна не користуватися послугами таксі в самий піковий час - коли люди їдуть на роботу або з роботи. Досить почекати хоча б пів години й ціна може знизитися.

Як варіант - якщо ви знаєте найпроблемніші місця в місті (де часто виникають пробки) - будуйте ваш маршрут через інший район міста або добирайтеся до цього місця на таксі, а звідти пішки.

Варто перевірити тарифи у всіх служб таксі в місті та вибрати найоптимальніший за ціною, послуг і якості. Важливий фактор - кількість машин на маршруті в різний час.