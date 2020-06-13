Ціни на продукти в Україні сильно змінилися: що і де коштує дешевше всього

Ціни на продукти в Україні сильно змінилися за минулий тиждень. Як повідомляється, в більшості своїй вони знижувалися, однак низький попит на сезонні фрукти та овочі трохи підняв їх вартість. Про те, де минулого тижня українці переплачували, а де були низькі ціни на продукти – читайте нижче.

Як повідомляється в щотижневому звіті НБУ, протягом минулого тижня спостерігалася дефляція цін на фрукти та овочі. Раніше метеорологи повідомляли, що холодний і дощовий травень допоміг врятувати більшу частину врожаю, що могло вплинути на ціни.

"Протягом тижня ціни на харчові продукти в середньому помірно знизилися. Дешевшали овочі та м'ясопродукти. Однак динаміка цін відрізнялася у різних містах. Зокрема, вартість плодоовочевої продукції знижувалася швидше в південних регіонах", - йдеться в заяві НБУ.

При цьому повідомляється, що найнижчі ціни на фрукти по Україні були зафіксовані в Харкові, а найвищі – у Львові. Овочі ж минулого тижня коштували дорожче всього в Дніпрі, при цьому у Львові найменше.

Ціни на продукти в Україні сильно змінилися (скріншот: НБУ)

Нагадаємо, що раніше НБУ підвищив офіційний курс євро.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ.