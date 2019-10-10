Інфляція впала нижче прогнозу НБУ

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Жорстка монетарна політика НБУ дає результат

Фактичний показник інфляції у вересні 2019 року (7,5%) був нижчий за прогноз Національного банку України (7,7%). Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.

Як зазначили в НБУ, у вересні були нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання базової інфляції, адміністративно-регульованих цін та цін на паливо, передусім завдяки подальшому зміцненню гривні. Це переважило вплив від все ще вищих, ніж прогнозувалося, темпів зростання цін на сирі продукти харчування.

Так, базова інфляція продовжила уповільнюватися і в річному вимірі у вересні становила 6,5%.

"Жорстка монетарна політика залишалася вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу. Найбільше це відобразилося у цінах на непродовольчі товари, що мають високу частку імпорту в собівартості. Їх зростання сповільнилося до 0,4% р/р", - йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадають, що у вересні тривало зниження темпів зростання адміністративно регульованих цін (до 14,1% р/р). Вартість природного газу для населення зменшилася з огляду на його здешевлення на світових ринках та зміну у червні підходів до обрахунку тарифів для домогосподарств. Також знизилися темпи зростання цін на алкогольні напої, дошкільну освіту, постачання холодної води та каналізацію, поштові послуги. Натомість прискорилося зростання цін на тютюнові вироби, відображаючи зростання акцизів, яке відбулося з 1 липня.

Ціни на паливо також продовжили знижуватися (на 8,2% р/р) унаслідок здешевлення нафти на світових ринках та сприятливу ситуацію на валютному ринку України.

"Фактичні показники цінової динаміки свідчать, що інфляційний тиск послаблюється, зокрема, через жорстку монетарну політику НБУ, що проявилося передусім через канал обмінного курсу гривні. Вплив факторів пропозиції овочів, що значною мірою зумовлювали відхилення від прогнозу інфляції у попередні періоди, також послаблюється", - йдеться в коментарі НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.