Ціни піднімуться ще на 15 відсотків: що з продуктів до свят варто купити вже зараз

Експерти відзначають, що за 2021 рік харчові продукти подорожчали в середньому на 30%. Однак, це ще не межа і в грудні цінники знову поповзуть вгору. Очікується, що вартість продуктів до кінця місяця збільшиться ще на 5-15%.

За прогнозом експертів, очікується подорожчання стандартних продуктів, які використовують для святкового столу – м'яса і молочних продуктів.

"Якщо вже продумано меню і кількість гостей, то можна купити вершкове масло, яке підніметься в ціні на 15%. Те ж стосується і вершки. Можна заморозити філе курятини, поки що в середньому воно коштує близько 130 гривень, а до Нового року воно ще додасть мінімум 10-20 грн. Також можна запастися свининою і яловичиною, які теж змінять цінник у бік підвищення на 20%", - радить ритейлер Валерія Кушнір.

Також фахівці рекомендують запастися яйцями та майонезом, оскільки ціна може підстрибнути майже у два рази. Також можна заздалегідь купити й делікатеси.

"Не варто забувати про яйця і майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40-50 гривень за десяток, зараз за таку кількість в середньому беруть 30 грн. Вже сьогодні краще запастися делікатесами: сирокопченою ковбасою, хамоном та іншими м'ясними виробами довгого терміну зберігання. Те ж саме стосується і сирів, термін зберігання яких дозволяє їм полежати у вас в холодильнику, а не на полицях супермаркету", - додала експерт.

На початку грудня в магазинах починаються різні передсвяткові акції та знижки. Можна за вигідними цінами купити консервований горошок і кукурудзу, крабові палички, морепродукти, червону ікру або рибу.

Експерти радять перед покупкою таких товарів уважно перевіряти дату виготовлення і термін зберігання.

Економіст Юрій Гаврилечко радить також запасатися спиртне, особливо ігристим. У 2021 році в Європі його виробили менше і тому ціни перед святами почнуть рости.