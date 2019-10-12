Ціни на побутову техніку істотно зміняться: чого чекати українцям

Ціни на побутову техніку в Україні знизяться (фото: pixabay.com)

Споживачі все частіше скаржаться на проблеми з побутовою технікою

Останнім часом почало надходити все більше скарг стосовно побутової техніки від споживачів по всій Європі та Північній Америці. Вони зазначають, що пристрої часто ламалися відразу ж, як тільки закінчувався гарантійний термін. У зв'язку з цим були прийняті норми, які стануть обов'язковими для всієї великої побутової техніки, виробленої в ЄС. Про це інформує UBR.

В Європейському Союзі з 2021 року життєвий цикл великої побутової техніки повинен становити не менше 10 років, що зобов'яже виробників холодильників, посудомийних і пральних машин випускати запчастини для забезпечення зазначеного терміну.

Оскільки українці найчастіше купують імпортну техніку з Європи, то законодавчі ініціативи ЄС можуть відбитися й на ринку України, який продемонстрував позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом роком раніше. За деякими даними, зростання склало 22%.

Такі категорії, як холодильники і пральні машини додали в продажу 25% і 23% відповідно. А ринок посудомийних пристроїв збільшувався ще більш швидкими темпами та склав +33%.

Ціни на побутову техніку в Україні знизяться (фото: pixabay.com)

Також в нових умовах виробники додатково будуть отримувати прибуток від проданих запчастин, адже якщо є запасні деталі, то збільшиться кількість замовлень на ремонт.

Експерт Максим Несміянов зазначив, що виробники зацікавлені в збільшенні обороту товарів, адже щоб витримати конкурентну боротьбу, необхідно пропонувати споживачам щось нове.