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Шмигаль зробив важливу заяву про тарифи на газ і тепло в лютому

П'ятниця 05 лютого 2021 12:25
Шмигаль зробив важливу заяву про тарифи на газ і тепло в лютому
Денис Шмигаль зробив важливу заяву про тарифи (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціна за один кубометр газу в лютому в Україні складе 6,99 гривень. Про це українцям повідомив прем'єр-мінсітр Денис Шмигаль 5 лютого, під час виступу у Верховній Раді.

Глава уряду також зазначив, що тарифи на тепло і гарячу воду залишаться такими ж до кінця опалювального сезону, їх вартість не зростатиме. За словами Шмигаля, в цьому плані люди захищені законом.

"Щодо платіжок на тепло і гарячу воду – дані тарифи підніматися не можуть. Ми продовжуємо переговори з асоціаціями міст України з питань формування цих тарифів, щоб не накладати тягар на приватні підприємства. Але люди захищені законом. Тарифи на тепло і гарячу воду підніматися не будуть до кінця опалювального сезону", – сказав в Раді Денис Шмигаль.

Відзначимо, що на тлі недавніх протестів через подорожчання комунальних послуг Кабмін встановив граничну ціну на газопостачання з 1 лютого - 6,99 грн за 1 куб. м з ПДВ.

Цей тариф буде діяти до 31 березня 2021 за договорами між побутовими споживачами, ОСББ та компаніями-постачальниками газу, в т. ч. постачальником "останньої надії".

Більшість газопостачальних компаній встановили тариф на лютий, згідно з постановою уряду. Однак "Нафтогаз" знизив ціну до 6,86 грн за кубометр з ПДВ у тарифному плані "Місячний".

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