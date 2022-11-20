В центре приема беженцев в Италии внезапно умер маленький украинец: что известно

В Италии внезапно умер двухлетний мальчик, которого мама привезла из Украины в Геную, спасаясь от войны. Трагедия произошла в центре приема украинских беженцев.

Об этом сообщили в Gazeta Ukrainska.

Известно, что женщина из Украины приехала вместе с 2-летним сыном в Геную, Италия, из-за военной агрессии России. Ее поселили в жилищном комплексе благотворительной организации, которая занимается беженцами из Украины. Там они прожили несколько месяцев.

Смерть малыша произошла во сне внезапно. Мальчика без признаков жизни обнаружила мама.

Трагическую новость подтвердили в кооперативе iL Ce.sto, который администрирует благотворительную структуру вместе с Префектурой.

"Весь Ce.Sto оглушен трагической новостью о смерти ребенка, который жил в Casa Raffael на улице Байрон, в районе Альбаро. Малышу было всего 2 года. Он с мамой приехал в Италию, убегая от ужасов войны в Украине, всего несколько месяцев назад. Сейчас продолжаются следственные действия для установления причин трагедии", - сказано в сообщении.

По предварительным данным медиков, причиной смерти ребенка могла стать не диагностированная болезнь у мальчика.

Прокуратура Генуи открыла дело по факту гибели ребенка, чтобы выяснить все детали и обстоятельства трагедии.