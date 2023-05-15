В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается "реставрацией"

Что известно о сносе

"Дошли до Рейтарской - в доме под номером 37 строительная компания НЕСТ решила проводить "реставрацию со сносом дворовых зданий". Согласно информации Департамента охраны культурного наследия КГГА как основное № 37, так и дворовое здание 37-е являются памятниками истории местного значения. На снос исторических зданий-памятников Департамент не давал разрешение", - пишет Перов.

Также он отмечает, что фасадное здание уже лишили внутренних окон и готовят к демонтажу.

"По проекту архитектурных преобразований - от памятника должен остаться только фасад и то - существенно видоизмененный", - добавляет урбанист.

Под видом реставрации разрушают историческое сооружение в центре Киева (фото: facebook/ Дмитрий Перов)

Флигелю на Рейтарской, 37 более 130 лет. Это было здание Киевской уездной земской управы, где жил общественный деятель и писатель Николай Шаповал. В советское время в этом помещении был гидромелиоративный институт.

Полиция открыла уголовное дело по части первой статьи 298 Уголовного кодекса (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия и уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал разрешений на снос исторической застройки (фото: facebook/ Дмитрий Перов)

Такие нарушения наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, ограничением свободы до 2 лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Полиция открыла уголовное производство по незаконному повреждению исторических зданий (фото: facebook/ Дмитрий Перов)