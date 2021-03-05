У Львові п'яні музиканти горланили пісні російською мовою: перехожі не стрималися (відео)
У Львові вуличні і п'яні музиканти виконували пісні російською мовою в центрі міста. Перехожі попросили їх припинити музикування, а далі виник конфлікт.
Про це повідомила Вікторія Шевчук, опублікувавши відео інциденту в Facebook.
Спочатку до музикантів підійшла дівчина, вона і попросила співака "не висловлюватися мовою агресора" в громадському місці.
Дівчина знімала на відео ситуацію і публікувала в соціальну мережу. Через кілька годин на музикантів напали, зламали музичний інструмент і побили. Сам артист голосно заявив, що має повне право співати російською мовою.
"Хто мені особисто заборонить виражати таким чином свою творчість?" - сказав вуличний музикант.
Також він був проти, що його знімали на камеру без його дозволу.
В кінці відео виявилося, що російськомовну пісню замовив один зі слухачів. До речі, сам музикант спілкувався українською мовою.
У Львові музиканти горланили пісні російською мовою
Як ми писали раніше, в мережі з'явилося відео мовного скандалу, який розгорівся в Одесі в магазині одягу. Справа в тому, що продавець відмовилася обслуговувати покупця російською мовою.