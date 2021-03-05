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У Львові п'яні музиканти горланили пісні російською мовою: перехожі не стрималися (відео)

Новость на русском → Львів, П'ятниця 05 березня 2021 14:25
У Львові п'яні музиканти горланили пісні російською мовою: перехожі не стрималися (відео) У Львові "відзначилися" вуличні музиканти (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У Львові вуличні і п'яні музиканти виконували пісні російською мовою в центрі міста. Перехожі попросили їх припинити музикування, а далі виник конфлікт.

Про це повідомила Вікторія Шевчук, опублікувавши відео інциденту в Facebook.

Спочатку до музикантів підійшла дівчина, вона і попросила співака "не висловлюватися мовою агресора" в громадському місці.

Дівчина знімала на відео ситуацію і публікувала в соціальну мережу. Через кілька годин на музикантів напали, зламали музичний інструмент і побили. Сам артист голосно заявив, що має повне право співати російською мовою.

"Хто мені особисто заборонить виражати таким чином свою творчість?" - сказав вуличний музикант.

Також він був проти, що його знімали на камеру без його дозволу.

В кінці відео виявилося, що російськомовну пісню замовив один зі слухачів. До речі, сам музикант спілкувався українською мовою.

У Львові музиканти горланили пісні російською мовою

Як ми писали раніше, в мережі з'явилося відео мовного скандалу, який розгорівся в Одесі в магазині одягу. Справа в тому, що продавець відмовилася обслуговувати покупця російською мовою.

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