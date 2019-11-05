У Києві охоронець нічного клубу побив до смерті відвідувача (фото)

У Києві охоронець вбив відвідувача ( Колаж РБК-Україна)

У нічному закладі Києва охоронець до смерті побив гостя

У Києві охоронець нічного клубу до смерті побив відвідувача. Кричущий випадок стався в Голосіївському районі, в результаті отриманих травм побитий хлопець помер у лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

В поліцію звернувся чоловік і розповів, що його 25-річного брата побили в одному з нічних закладів.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію та відео з камер спостереження.

"Ми встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником установи. На вулиці словесна перепалка переросла в бійку, в результаті якої хлопець отримав травму голови, яка в подальшому виявилася смертельною", - повідомили копи.

Підозрюваний у вбивстві хлопця охоронець (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.