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В центре Львова произошла массовая драка футбольных фанатов (видео)

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 12:52
В центре Львова произошла массовая драка футбольных фанатов (видео)
Драка во Львове (фото: коллаж РБК-Украина)

Во Львове произошла массовая стычка между футбольными фанатами

Вчера, 6 ноября, около 23:00 в центре Львова футбольные хулиганы устроили массовую потасовку. В драке принимало участие около 100 человек из Украины, Франции и Германии.

В результате инцидента травмы получили также два сотрудника полиции, которые пытались остановить молодых людей. Во время потасовки полиция задержала 12 человек, четверо из них оказались жителями Львова в возрасте от 20 до 22 лет, а остальные были иностранцы.

Драка во Львове (видео: facebook.com/ukrultras)

В данный момент полиция устанавливает личности всех причастных к беспорядкам. По словам очевидцев, люди побили полицейскую машину и одному правоохранителю разбили голову.

Напомним, что в Киеве охранник ночного клуба избил до смерти посетителя. Между 23-летним посетителем клуба и охранником возник словесный конфликт, который на улице перерос в поставку. Молодой человек получил травму головы, которая оказалась не совместимой с жизнью.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео масштабной драки со стрельбой в ресторане Киева MisterCat, который находится на на Оболонском проспекте, 26.

Мы также писали о том, что Павелко и Суркисы устроили драку на стадионе НСК "Олимпийский" о время футбольного матча между сборной Украины и Португалией.

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