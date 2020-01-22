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Вбивство дівчат у Києві: стали відомі нові деталі злочину

STYLERЖиття    22.01.2020 - 16:49
Вбивство дівчат у Києві: стали відомі нові деталі злочину
Вбивство двох дівчат на подолі (Колаж РБК-Україна)

Господиня квартири на Подолі, де сталося вбивство, розповіла нові подробиці

Вбивство двох молодих дівчат в Києві відбулося напередодні нового року. 16-річну Єву Лисенко та 19-річну Марію Каминіну виявила в шафі господиня орендованої квартири, яка прийшла навести порядок після свята 4 січня. Вона розповіла нові деталі про трагедію і висловила припущення, що дівчат вбили в іншому місці.

Як повідомила господиня квартири в ефірі програми "Стосується кожного", у квартирі не було ніяких слідів крові, а шафа на балконі було наглухо забита. Для того, щоб відкрити його, жінці довелося подзвонити чоловікові та попросити його приїхати.

"Він відкрив і каже: ну, йди дивись, що у твоєму шафці. Побачила там перестановку, полички були зняті та складені. Якісь згортки. Я кажу чоловікові: "Подивися, що там!" І коли він сказав, що там дві ніжки. Потім я сама пішла дивитися і побачила ніжки дитячого розміру. Думала, що манекен", - розповіла господиня квартири та додала, що вискочила після цього з балкона. Її чоловік почав розгортати пакет і намацав руку.

"Я кажу: "Поторкай, що там може бути". А він відповідає: "Ну, воно м'яке!" – повідомила жінка.

В самій квартирі був безлад, господарі виявили чотири склянки та чотири сигаретних недопалків. Це підтверджувало версію, що у квартирі було чотири людини. Ніяких плям крові або слідів боротьби не було.

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