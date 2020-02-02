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В центре Киева застрелили известного хирурга: все детали

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 22:54
В центре Киева застрелили известного хирурга: все детали
Убийство в Киеве (фоо: facebook.com/UA.KyivPolice)

В Киеве произошло убийство известного пластического хирурга Андрея Сотника

Убийство в Киеве произошло сегодня, 2 февраля. Вечером в центре столицы по адресу улица Саксаганского, 117 произошло убийство известного пластического хирурга Андрея Сотника. Мужчине было всего 43 года.

Сотник являлся руководителем клиники DMK Ukraine, а также кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, хирургом кисти. Инцидент произошел около 18:00. Об этом сообщает Telegram-канал Игоря Мосийчука.

В центре Киева застрелили известного хирурга: все детали

Андрей Сотник (фото: danne.com.ua)

Сотник забежал в арку возле своего дома, и в этот момент за ним гнался неизвестный мужчина, который нанес несколько выстрелов. При этом последняя пуля попала в голову жертвы. Киллер забрал пакет у Сотника и скрылся в неизвестном направлении.

Убийство Андрея Сотника (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Видео момента убийства можно посмотреть здесь.

Напомним, что подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко будут судить присяжные. Сейчас 29-летний подозреваемый находится под стражей. Его обвиняют в убийстве 16-летней девушки, которой проломили череп.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые детали убийства молодых девушек в Киеве перед Новым годом. 16-летнюю Еву Лысенко и 19-летнюю Марию Камынину обнаружила в шкафу хозяйки арендованной квартиры. По словам женщины, в квартире не было никаких следов крови.

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