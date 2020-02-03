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У центрі Києва знищили знамениту скульптуру

STYLERЖиття    03.02.2020 - 11:17
У центрі Києва знищили знамениту скульптуру
У Києві спиляли "єгипетську жрицю" (Колаж РБК-Україна)

У Києві зникла знаменита скульптура

У Києві раптово зникла дерев'яна скульптура "єгипетської жриці". Вона знаходилася недалеко від станції метро "Золоті ворота" на вулиці Золотоворітській. Кияни вірили, що вона приносить удачу і фінансове благополуччя і водили сюди дітей і гостей столиці, щоб до неї доторкнутися.

Як виявилося "жрицю" комунальні служби демонтували. Це з'ясували люди, які прийшли на екскурсію по Києву, а скульптури на її місці не побачили.

"Як же хочеться, щоб наші служби не завжди діяли за інструкцією, а іноді включали мізки, емоції і почуття прекрасного. З засохлого дерева хтось зробив арт-об'єкт. Цікаву дерев'яну скульптуру, у якій фоткались городяни і туристи. А хтось знає навіть отримував фінансове благословення від цієї жриці. Комунальники спиляли жрицю як сухостій і посадили нове дерево. А потрібно було лише включити мізки, емоції, почуття прекрасного і зробити виняток", – написала в соцмережах Олеся Остафієва.

У центрі Києва знищили знамениту скульптуруСкульптура з дерева зникла з центру Києва (фото: Таня Адамус)

У "Київзеленбуді" прокоментували причину демонтажу. За словами комунальників, дерево, з якого була зроблена скульптура, прогнило і було небезпечним.

"Стовбур дерева був гнилим біля основи і вже почав хитатися. Ми розуміємо обурення любителів екскурсій і міських легенд. Але якщо ця міська пам'ятка впаде на голови перехожих, то хто тоді буде нести відповідальність?" – розповіли виданню "Сегодня" у "Київзеленбуді".

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