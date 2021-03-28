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У центрі Києва на вулиці забив "гейзер": його висота досягала 7 поверху

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 28 березня, у Києві прорвало теплотрасу на вулиці Рибальській, 13, яка знаходиться у Печерському районі. Через це з-під землі почав бити величезний "гейзер" заввишки з 7-поверховий будинок.

Інцидент стався близько 13:50. Про це повідомляє КМДА.

"Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як величезний струмінь води б'є високо вгору

Прямо справжній гейзер утворився на Рибальській, 13 у Печерському районі. Комунальники вже на місці. Сподіваємося, що оперативно впораються із цією стихією.

Posted by Київ Оперативний on Sunday, March 28, 2021

Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році. Зараз проводяться ремонтні роботи. Через аварії послуги теплопостачання тимчасово припинені для 133 будинків.

Нагадаємо, в Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.

В результаті прориву водопроводу затопило вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працювала техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирали лід. Ремонтом водопровідної мережі займався Київводоканал.

Ми також писали про те, що в Подільському районі Києва затопило вулицю. Це сталося в результаті прориву труби. Вулиця Білицька перетворилася у величезну річку брудного кольору. При цьому автомобілів доводилося проїжджати цю перешкоду.

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Новини України Київтрубопровод
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