У центрі Києва викрали дитину: її поклали в багажник авто

У Києві поліція оперативно шукає чоловіка, який поклав малюка в багажник автомобіля і зник. У столиці копи оголосили план "Перехоплення", передає прес-служба правоохоронних органів. НП сталася близько третьої години дня на вулиці Саперне поле біля метро "Дружби народів".

Як повідомив очевидець події, чоловік худої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і помчав у невідомому напрямку.

Чоловік був одягнений у темну куртку і керував автомобілем ВАЗ 21099. Номерні знаки машини — АІ 3045 ОС.

В 15:10 поліцейські ввели план "Перехоплення" з пошуку чоловіка і транспортного засобу.

У столиці оголошений план "Перехоплення" (фото: РБК-Україна)

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