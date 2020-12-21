У центрі Києва "вогненний" мітинг: що відбувається

У центрі Києва влаштували вогненний мітинг (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві на вулиці Банковій проходить акція "Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту". Сотні молодих людей вийшли на вулиці столиці й вимагають відсторонення з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, якого призначили на минулого тижня. Що відбувається в центрі Києва – у фоторепортажі РБК-Україна.

На цей момент на Банковій зібралося близько 300 осіб і переважно учасники протесту – молоді люди. На сторінці заходу в Facebook зазначено, що сфера освіти постраждала за останні місяці й освітяни не отримали ніякої підтримки в умовах пандемії.

"За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, освітяни не отримали ніякої допомоги для придбання засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік", - сказано в повідомленні.

Організаторами акції протесту стали студентські та молодіжні організації України. У них в руках плакати із закликом "Стоп Шкарлет", "Шкарлет – локдаун освіти", "Сергій, чекаю тебе. Твоя відставка".

Учасників протесту до офісу президента не пропускають, там стоїть поліція, і всіх охочих відвідати новорічне містечко обшукують. Демонстранти влаштували справжнє "вогняне шоу і запалили фаєри.

Акція протесту на Банковій у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергія Шкарлета викрили у плагіаті – в його роботах майже 90% чужих матеріалів.

А також ми розповідали про те, хто такий Сергій Шкарлет, якому довірили Міністерство освіти та науки.