У центрі Києва обвалився дах історичної будівлі, якій 130 років (фото)

"Дах на історичній будівлі на Андріївському узвозі, 18, провалилася остаточно. Це означає, що з кожними опадами вода руйнуватиме історичну спадщину зсередини", - йдеться в повідомленні.

У Києві обвалився дах історичної будівлі (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Зазначимо, що двері цього будинку декоровані композицією у вигляді двох портиків з накладними деталями неоренесансу. Ці двері вносять у 20 історичних дверей, які варто побачити у Києві.

У Києві обвалився дах історичної будівлі (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Раніше в цьому будинку перебували 18 художніх майстерень, але згодом художників виселили.

У Києві обвалився дах історичної будівлі (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Журналісти "Схеми: корупція в деталях" знайшли рішення Київради 2010 року, коли мером міста був Леонід Черновецький. У ньому зазначено, що дозволяється провести оцінку землі, під будинком і надалі її продати.

Тобто на місці будинку впритул до Театру на Подолі може з'явитися якийсь черговий заклад з їжею.

Історія будинку

Будинок на Андріївському узвозі, 18 був побудований 1891 році за проєктом архітектора Андрія Крауса. У той час будинок належав сім'я ювеліра Йосифа Ребенка, який працював у польського ювеліра Ярославського.

Після смерті Ярославського його дружина вийшла заміж за Йосипа, якому будинок належав до самої його смерті в 1943 році.