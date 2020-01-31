У центрі Києва нахабно рубають дерева: в зоні культурної спадщини (фото)

В самому центрі Києва на Володимирській гірці комунальні служби спиляли дерева. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Назар Приходько, який став очевидцем події.

Чоловік нагадав, що гірка є об'єктом природно-заповідного фонду та об'єктом культурної спадщини - Долина річки Дніпро,

"Володимирська гірка, це історична місцевість в центрі Києва, де князь Володимир Русь хрестив. Гірка є об'єктом природно-заповідного фонду та об'єктом культурної спадщини - Долина річки Дніпро, а спиляли близько ста дерев", - написав Приходько.

На Володимирській гірці в Києві зрубали дерева (фото: facebook.com/pumamgo)

"Хто дозволив? Як так можна ??? Віталій Кличко - ви там зовсім вже, як ??? На такі роботи, в зоні культурної спадщини, що потребує вирішення не лише місцевих, але й державних органів влади !!! Хто дозволив масову вирубку на Володимирській гірці ??? Може в Міністерстві культури пожежа в архівах була таки НЕ через проводку?" - обурився Приходько.

На знімку можна побачити, що вздовж сходів, що ведуть до Дніпра, на місці дерев залишилися тільки тирса і пеньки.