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У центрі Києва чоловік зірвав прапор України: його оголошено в розшук (відео)

Автор: Людмила Жукова

19 травня в центрі Києва невідомий чоловік зірвав національний прапор України зі стіни адміністративної будівлі.

Про це повідомляється на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

У пабліку зазначається, що чоловіка розшукують і просять впізнати його особу.

"Вчора, приблизно о 18: 00, в Центральному парку культури і відпочинку м.Києва, який знаходиться в самому центрі Києва, зі стіни адміністративної будівлі парку якийсь нарко-типок зірвав державний символ - прапор України. Хто впізнає його?"- сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві чоловік зірвав прапор України

У коментарях українці зазначили, що знають цього "персонажа", мовляв, він неодноразово помічений з пивом на околицях столиці.

  • Якщо не помиляюся, ця людина часто тусується біля Глобуса на Позняках.
  • Так патріот же. Любити державу хоче, щоб всі це бачили (маючи прапор), ну і держава ж повинна якось своїх громадян забезпечувати.
  • Обличчя скривджене інтелектом.
  • Обличчя скривджене інтелектом.
  • Йому пощастило, що поруч не було патріотів. Хрипів би.
  • Чекаємо на вибачення.
  • А по камерах відстежити ніяк, так?

Як ми раніше повідомляли, У Вінницькій області в селищі Тиврів чоловік витер брудні руки об прапор України.

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