У центрі Києва чоловік зірвав прапор України: його оголошено в розшук (відео)

19 травня в центрі Києва невідомий чоловік зірвав національний прапор України зі стіни адміністративної будівлі.
Про це повідомляється на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
У пабліку зазначається, що чоловіка розшукують і просять впізнати його особу.
"Вчора, приблизно о 18: 00, в Центральному парку культури і відпочинку м.Києва, який знаходиться в самому центрі Києва, зі стіни адміністративної будівлі парку якийсь нарко-типок зірвав державний символ - прапор України. Хто впізнає його?"- сказано в повідомленні на сторінці.
У Києві чоловік зірвав прапор України
У коментарях українці зазначили, що знають цього "персонажа", мовляв, він неодноразово помічений з пивом на околицях столиці.
Як ми раніше повідомляли, У Вінницькій області в селищі Тиврів чоловік витер брудні руки об прапор України.