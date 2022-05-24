У центрі Франківська музиканта ледь не вбили за російські пісні (відео)

Деталі конфлікту

Все відбувалося в центрі міста, група молодих музикантів зібралася виступати, один з них співав під гітару російські пісні.

Повз проходять чоловіки втрутилися й один з них сказав, що не дозволить співати у своєму місті мовою окупантів.

"Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей", - сказав чоловік.

Після цього він застосував силу, і музикант впав на асфальт. Люди почали кричати про необхідність викликати поліцію.

У коментарях люди написали, що під час війни потрібно заборонити алкоголь, мовляв, це він всьому виною.

Конфлікт через російський рок. Чоловік просив вуличного музиканта припинити, але той вирішив говорити про свободу і вільну країну.

Я там вчора була, це були наркомани, в яких наша поліція навіть не перевірила документи, не встигли, бо вони кололись і в одного із них почалась епілепсія. Це справжні наркомани, на зауваження не співати пісню російською мовою була відповідь, що він що хоче те і робить і заріже.

А що робити, якщо вони по доброму не розуміють і на зауваження франківця не співати кацапською в нашому місті, вони розказують про вільну країну.

Дивіться на відео, як все відбувалося