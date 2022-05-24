У центрі Франківська музиканта ледь не вбили за російські пісні (відео)

В Івано-Франківську, в самому центрі міста в розпал війни України з Росією молодий хлопець співав пісні мовою окупанта. Чоловік, що проходить повз, не витримав і зробив зауваження, після цього конфлікт переріс у бійку.
Про це повідомляють на відео, опублікованому в одному з Telegram-каналів.
Все відбувалося в центрі міста, група молодих музикантів зібралася виступати, один з них співав під гітару російські пісні.
Повз проходять чоловіки втрутилися й один з них сказав, що не дозволить співати у своєму місті мовою окупантів.
"Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей", - сказав чоловік.
Після цього він застосував силу, і музикант впав на асфальт. Люди почали кричати про необхідність викликати поліцію.
У коментарях люди написали, що під час війни потрібно заборонити алкоголь, мовляв, це він всьому виною.
Дивіться на відео, як все відбувалося
Як ми раніше писали, у РФ планують створити спецтабори для українських дітей. Хочуть навчити російській мові.
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