В РФ планують створити спецтабори для українських дітей. Хочуть навчити російської мови

В Росії запропонували створити спеціальні табори для депортованих українських дітей. Їх хочуть навчати російської мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка в Telegram.

Зазначається, що російські чиновники запропонували створити так звані "табори" для вивчання російської мови. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

Вони будуть функціонувати літом, а до роботи залучать випускників та старшокласників.