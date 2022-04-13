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В РФ планують створити спецтабори для українських дітей. Хочуть навчити російської мови

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Москва, Середа 13 квітня 2022 15:13
В РФ планують створити спецтабори для українських дітей. Хочуть навчити російської мови Фото: в Росії хочуть створити спецтабори для українських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Росії запропонували створити спеціальні табори для депортованих українських дітей. Їх хочуть навчати російської мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка в Telegram.

Зазначається, що російські чиновники запропонували створити так звані "табори" для вивчання російської мови. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

Вони будуть функціонувати літом, а до роботи залучать випускників та старшокласників.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни до Росії примусово вивезли понад 500 тисяч громадян України.

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