В центре Франковска музыканта едва не убили за российские песни (видео)

В Ивано-Франковске, в самом центре города в разгар войны Украины с Россией молодой парень пел песни на языке оккупанта. Проходящий мимо мужчина не выдержал и сделал замечание, после этого конфликт перерос в драку.
Об этом сообщают на видео, опубликованном в одном из Telegram-каналов.
Все происходило в центре города, группа молодых музыкантов собралась выступать, один из них пел под гитару российские песни.
Мимо проходящие мужчины вмешались и один из них сказал, что не позволит петь в своем городе на языке оккупантов.
"На этом языке разговаривают военные, которые убивают наших детей", - сказал мужчина.
После этого он применил силу, и музыкант упал на асфальт. Люди начали кричать о необходимости вызвать полицию.
В комментариях люди написали, что во время войны нужно запретить алкоголь, мол, это он всему виной.
Смотрите на видео, как все происходило
Как мы ранее писали, в РФ планируют создать спецлагеря для украинских детей. Хотят научить русскому языку.
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