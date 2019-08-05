У центральному парку Запоріжжя екологічна катастрофа: сморід отруює повітря

У центральному парку Запоріжжя під назвою Дубовий гай сталося ЧП. В озері стався масовий мор риби, а сморід від неї отруює весь повітря у всіма улюбленому місці відпочинку. Тонни мертвої риби плавають на поверхні. Відео екологічної катастрофи опублікували в запорізькому пабліку на сторінці в Instagram.

Користувачі мережі повідомляють, що це озеро давно вже ніхто не чистив і воно стоїть брудне багато років. Ніхто водоймою не займається. У всьому звинувачують директора парку Олега Комаренко. На думку людей, це його вина.

"Тим часом в Дубовому гаю відбувається екологічна катастрофа. Через бездіяльність директора парку Олега Комаренко, в першому озері почався мор риби. Ось уже кілька років це озеро є найбруднішим у парку. Тепер воно стало мертвим. Риба гниє, отруюючи повітря всього парку. Також озеро покинули улюбленці городян, лебеді. Чи продовжить мер міста Володимир Буряк відмовчуватися, або врятує Дубівку, вирішивши проблему з озерами і звільнивши чиновника, який допустив экокатастрофу, покаже найближчий час", - написали у пабліку.

Наголошується, що через неприємний запах, озеро покинули лебеді.

Фото: Мертва риба в озері (Анастасія Ткач/Facebook)

Як ми раніше повідомляли, півострів Крим тоне у фекаліях через прорив каналізаційної труби глибоководного випуску КОС "Південні". Розрив труби стався в Блакитній бухті Севастополя. З космосу видно масштаби забруднення пляжів нечистотами.

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.