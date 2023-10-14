Центр Вселенной: астролог назвала самый успешный знак Зодиака
Астролог Луэлла Олдерсон рассказала, что представители лишь одного знака Зодиака чаще других оказываются в центре внимания. Они могут похвастаться невероятной харизмой и являются лидерами.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express, самым успешным знаком Зодиака является Лев.
Знак Зодиака Лев - общая характеристика
Лев является пятым знак Зодиакального круга. Период этого знака - с 23 июля по 21 августа. По словам астролога, Львов можно называть магнитом, который притягивает к себе других людей.
"Нет сомнений в том, что Львы - самый популярный знак Зодиака. Очаровательные и харизматичные, они прирожденные лидеры и всегда становятся душой компании. Львы дружелюбны и идут по жизни с энтузиазмом, которым всегда рады поделиться с другими", - утверждает Олдерсон.
В чем особенность Львов
Астролог рассказала, что представители этого знака Зодиака становятся центром Вселенной для своих родных и близких. Они заботятся о каждом человеке, стараются уделить всем внимание и сделать всех счастливыми. Однако если нужно, Львы моментально превращаются в серьезных защитников.
"Они яростно преданы и защищают тех, кого любят, что делает их еще более привлекательными. Если вы ищете знак Зодиака, который всем нравится, то это определенно Лев", - резюмировала астролог.
Львы любят нравиться людям и нередко этим пользуются. Они знают, какие слова стоит подобрать для той или иной ситуации. Благодаря этому у представителей летнего знака Зодиака практически никогда не бывает проблем.
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