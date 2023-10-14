Центр Вселенной: астролог назвала самый успешный знак Зодиака

Астролог Луэлла Олдерсон рассказала, что представители лишь одного знака Зодиака чаще других оказываются в центре внимания. Они могут похвастаться невероятной харизмой и являются лидерами.

Знак Зодиака Лев - общая характеристика

Лев является пятым знак Зодиакального круга. Период этого знака - с 23 июля по 21 августа. По словам астролога, Львов можно называть магнитом, который притягивает к себе других людей.

"Нет сомнений в том, что Львы - самый популярный знак Зодиака. Очаровательные и харизматичные, они прирожденные лидеры и всегда становятся душой компании. Львы дружелюбны и идут по жизни с энтузиазмом, которым всегда рады поделиться с другими", - утверждает Олдерсон.

В чем особенность Львов

Астролог рассказала, что представители этого знака Зодиака становятся центром Вселенной для своих родных и близких. Они заботятся о каждом человеке, стараются уделить всем внимание и сделать всех счастливыми. Однако если нужно, Львы моментально превращаются в серьезных защитников.

" Они яростно преданы и защищают тех, кого любят, что делает их еще более привлекательными. Если вы ищете знак Зодиака, который всем нравится, то это определенно Лев", - резюмировала астролог.

Львы любят нравиться людям и нередко этим пользуются. Они знают, какие слова стоит подобрать для той или иной ситуации. Благодаря этому у представителей летнего знака Зодиака практически никогда не бывает проблем.