Во Львове запустили детское протезирование. Вот трогательные фото первого счастливого пациента

Центр "Незламні" запустил направление детского протезирования. Первым пациентом стал 13-летний сын украинского защитника. Парень потерял руку, когда помогал маме по хозяйству. Ему установят миоэлектрический протез.

Об этом сообщают на странице реабилитационного центра "Незламні" в Facebook .

Что известно о юном пациенте

Дмитрию - 13 лет. Он родом из Одесской области. После того как отец ушел воевать, именно сын стал опорой для матери. Всегда помогал ей по хозяйству, которое у них немалое.

"Однажды, когда Дмитрий измельчал еду для скота, мальчик очень близко поднес правую руку к соломорезке. Край куртки зацепился за лезвие. Руку ребенок потерял в мгновение ока", - говорится в сообщении центра.

13-летний Дмитрий примеряет протез (фото: Facebook/UNBROKEN)

В настоящее время протезисты Центра "Незламні" изготовляют для Дмитрия миоэлектрический протез. Управлять им парень сможет с помощью миодатчиков, крепящихся к мышцам его руки.

"Парень уже попытался впервые, почти через год, согнуть и разогнуть правую руку и даже взять ручку. В его глазах настоящее счастье", - говорят врачи.

Парень сможет управлять протезом с помощью миодатчиков (фото: Facebook/UNBROKEN)

Медики отмечают, что это только промежуточная примерка протеза. Далее к нему приделают кисть и закрепят все датчики.

Протез Дмитрия - одного из лучших производителей протезов в мире - немецкой компании "Ottobock". Благодаря Мальтийской службе помощи центр "Незламні" имеет мобильную мастерскую и компоненты для протезов.

Дмитрий стал первым пациентом за направлением детского протезирования (фото: Facebook/UNBROKEN)

Напомним, что проект Национального реабилитационного центра "Незламні" во Львове планирует ежегодно помогать 50 тысяч украинцев.

В центре будут оказывать физическую, психологическую и психо-социальную реабилитацию людям, пострадавшим в результате военной агрессии РФ против Украины.

Протез Дмитрия произвела немецкая фирма (фото: Facebook/UNBROKEN)