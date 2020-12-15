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Центр Києва оточила поліція: що відбувається

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 11:24
Центр Києва оточила поліція: що відбувається
Центр Києва оточений поліцією (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Центр Києва сьогодні, 15 грудня, оточений поліцією через масові протести, на які вийшли підприємці. Вони виступають проти обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб підприємців (ФОП).

Протестувальники також вимагають прийняття законопроекту про додаткові пільги. Щоб уникнути можливих правопорушень в урядовому кварталі посилені заходи безпеки. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Центр Києва оточила поліція: що відбуваєтьсяЦентр Києва оточила поліція: що відбувається

Протести в центрі Києва (фото: РБК-Україна)

"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України в посиленому режимі забезпечують публічну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з протестами підприємців ймовірно обмеження руху транспорту по центральних вулицях столиці.

Центр Києва оточила поліція: що відбуваєтьсяЦентр Києва оточила поліція: що відбувається

У Києві протестують підприємці (фото: РБК-Україна)

Відзначимо, що представники ФОП виходять не вперше на протести, вимагаючи скасувати карантинні обмеження для малого і макробізнесу, а також обов'язкове переведення усіх операцій на касові апарати. Підприємці організували рух "SaveФОП!", щоб вимагати у держави справедливого ставлення до малого бізнесу.

Центр Києва оточила поліція: що відбуваєтьсяЦентр Києва оточила поліція: що відбувається

Протести в центрі Києва (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що підприємцям, чий бізнес під час карантину поніс збитки, держава виплатить компенсації в розмірі 8 тисяч гривень до кінця 2020 року. Орієнтовно гроші повинні виплатити до 24 грудня, а подати заяву на отримання компенсації треба в додатку "Дія".

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