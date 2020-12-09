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Центр Києва оповитий димом: що відбувається

Автор: Світлана Мащенко

У Києві вдень, 9 грудня, сталася пожежа на набережній, через що історичний центр столиці оповитий димом.

Загоряння сталося в складському приміщенні поруч з адресою Набережно-Хрещатицька, 21, неподалік від метро "Поштова площа". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Пожежа в Києві на Подолі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вогонь від палаючої конструкції перекинувся також на припаркований поруч автомобіль, димом оповило район Подолу.

Місце пожежі в Києві

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Вогнеборці швидко прибули на місце, щоб локалізувати загоряння. На місці працюють три пожежні машини. Вони загасили сам будинок і автомобіль, який також значно постраждав.

Пожежа в Києві на Подолі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше ми писали, що у Полтаві в ніч на 9 грудня зайнялася історична будівля - колишній Будинок дворянського зібрання. У ньому знаходиться нічний клуб "Версаль" і кілька ресторанів. Пожежники кілька годин боролися з пожежею.

Також повідомлялося, що лелека спровокував страшну ДТП із пожежею під Львовом.

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