З метою економії: в мережі показали, як радянський солдат вбивав українців

3 листопада – день пам'яті великих українських письменників і митців, розстріляних в карельському урочищі Сандармох. В розпал великого радянського терору була проведена одна з найбільших каральних операцій НКВС. Протягом п'яти ночей - з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року - були ростріляли 1111 в'язнів, серед яких були кілька сотень українських селян, політиків, вчених, письменників, художників і священиків. У мережі Facebook пригадали, яким чином були вбиті великі письменники.

Юрій Журавель – український художник, який зобразив розстріл великих письменників Леся Курбаса та Миколу Куліша.

"3 листопада 1937 року саме в такий спосіб (однією кулею з метою економії) було розстріляно Леся Курбаса та Миколу Куліша. Таких пар було понад 500. "Розстріл Відродження" був присвячений 20-річниці жовтневої революції. Якщо комусь з вашого оточення закортить по-святковому відзначити цю дату, нагадайте їм про це...", - написав у підписі до малюнка митець.

Лесь Курбас та Микола Куліш (малюнок: facebook.com/Zhuravelll)

Юрій Журавель про малюнок (скріншот: facebook.com/Zhuravelll)

У співтоваристві Ukrainian People Magazine додали, що цього дня в карельському урочищі Сандармох було розстріляно 134 особи, всі, як зазначалося у "розстрільних списках" – "українські буржуазні націоналісти". Серед них – фундатор нового українського театру Лесь Курбас (1887-1937); один із найталановитіших українських прозаїків – Валер’ян Підмогильний (1901-1937); Микола Куліш (1892-1937) – драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор; Микола Зеров (1890-1937) – лідер "неокласиків", надзвичайно тонкий науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури; Григорій Епік (1901-1937) – драматург та сценарист; Матвій Яворський (1885-1937) – історик, політичний діяч, академік ВУАН; Володимир Чехівський (1876-1937) – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших.

Ukrainian People Magazine про розстріляне відродження (скріншот: facebook.com/Ukrainian People Magazine)