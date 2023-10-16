"Это обычная процедура": КГГА ответила на скандал с закупкой алкоголя на 100 тысяч

В Киевской городской государственной администрации сообщили, для кого был проведен тендер на закупку элитного алкоголя на 100 тысяч гривен. Также городские власти подчеркнули, что закупку проводили не за оборотные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

На сайте тендерных закупок Prozorro появился тендер на покупку алкогольных напитков для КП "Киевский культурный кластер". Общая сумма тендера составила 100 тысяч гривен.

Впоследствии в КГГА уточнили, что речь идет о напитках для баров, которые находятся в помещениях кинотеатров, входящих в КП "Киевский культурный кластер". В барах осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования.

"В структуре предприятия действует 7 кластеров. В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах "Краков", "Лейпциг", "Флоренция" и "Имени Т.Г. Шевченко", осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Алкогольные напитки закупают исключительно для указанных заведений и только для сервисного обслуживания посетителей", - говорится в сообщении КГГА.

Также в городской администрации сообщили, что закупка осуществлялась не за бюджетные средства, а за средства коммунального предприятия.

"Закупка осуществляется за средства коммунального предприятия для ведения хозяйственной деятельности, на которую есть лицензия. Бюджетные средства не привлекаются. Это обычная процедура приобретения товаров, необходимых для ведения хозяйственной деятельности предприятия, которая для обеспечения открытости проводится через электронную систему закупок", - объяснили в КГГА.