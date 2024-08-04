8 кухонных вещей, которые грязнее унитаза. Мы пользуемся ими постоянно!

Считаете, что самое грязное место в квартире - это туалет? Нет, это кухня! Там всегда есть очевидные загрязнения - использована посуда, липкий пол или засохшая духовка. Но какие "чистые" предметы в кухне - самые грязные, о чем мы даже не упоминаем?

РБК-Украина (проект Styler) предупреждает вас о самых грязных местах на вашей кухне и советует, как их правильно чистить.

Губки, щетки и тряпки для посуды

Обычные кухонные губки и щетки могут являться настоящими хранилищами бактерий, если их не мыть должным образом. Их следует мыть в горячей воде после каждого использования. Для глубокой очистки губки и щетки можно помещать в посудомоечную машину.

Холодильник

Даже в холодных условиях внутри холодильника могут развиваться вредные бактерии. Чтобы избежать загрязнения, фрукты и овощи храните немытыми, а ящики мойте регулярно. Мясо и другие продукты также могут оставлять следы, нуждающиеся в отчистке. Раз в месяц снимайте полки и ящики для тщательной мойки горячей водой с моющим средством.

Мы почему-то считаем, что холодильник - чистое место, потому что оно холодное и белое. Но это ошибка (фото: Freepik.com)

Раковина

Несмотря на постоянный поток воды, в раковине могут скапливаться микробы, особенно вокруг слива и краев. Раковину нужно дезинфицировать каждый день, особенно после приготовления пищи или мытья посуды. Не забывайте о ручках кранов и прилегающей к раковине поверхности.

Столешницы

Кухонные столешницы часто становятся местом размещения сумок и продуктов, что может привести к загрязнению. Очищайте столешницы дезинфицирующими салфетками или спреем каждый день, особенно перед приготовлением пищи. Ежедневно очищайте углы и пространство под малыми приборами.

Разделочные доски

Разделочные доски, особенно деревянные, могут содержать бактерии в маленьких трещинах. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, используйте отдельные доски для мяса и овощей. После каждого использования мойте доски горячей мыльной водой и тщательно высушивайте.

Кофеварка и блендер

Теплая и влажная среда кофеварки может способствовать росту бактерий и плесени. После каждого использования тщательно мойте кофеварку и другие малые приборы. Раз в неделю разбирайте их и мойте в горячей мыльной воде или посудомоечной машине.

Скажите честно: вы часто тщательно моете блендер, а не просто его ополаскиваете? (фото: Stockcake.com)

Многоразовые ланчбоксы, сумки для покупок и бутылки для воды

Многоразовые контейнеры нуждаются в тщательной мойке после каждого использования. Разбирайте их и мойте в горячей мыльной воде или посудомоечной машине. Ланчбоксы и многоразовые сумки можно стирать в стиральной машине для лучшей очистки.

Любые ручки, кнопки и сенсорные панели

Ручки приборов и сенсорные панели часто остаются без внимания при уборке. Очищайте их еженедельно дезинфицирующими салфетками или спреем, особенно после контакта с сырой пищей.