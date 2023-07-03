Это уже не просто симпатия: 12 четких признаков, что вы влюбились в другого человека

Вам приятно проводить время вместе

Такие встречи заставляют забыть обо всем на свете и дают вам столько наполненности и ощущений, что это сложно выразить словами. Совместный опыт способствует развитию симпатии к другому человеку. И интересные занятия вдвоем не только сближают, но и пробуждают романтические чувства.

У вас добрые намерения

Вы искренне хотите, чтобы у вашего объекта симпатии все было хорошо. Вы ему сочувствуете и сопереживаете. И эти чувства абсолютно искренние, бескорыстные - вы хотите, чтобы человеку было хорошо в принципе, независимо от ваших отношений.

Вам говорят, что вы изменились

Близкие и друзья стали говорить, что темы ваших разговоров изменились, вы стали чаще говорить о конкретном человеке. Ваше поведение изменилось, и вы поступаете не так, как прежде. Еще вам могут говорить, что вы меньше проводите времени в обществе друзей и близких. А также, что у вас поменялся взгляд и глаза стали ярче.

Вы хотите узнать человека

Во время влюбленности интерес есть не просто к человеку, а ко всему, что его касается и окружает. Вам интересна его жизнь, его вкусы, его работа, друзья, страхи детства и многое другое. Также важными становятся его взгляды, принципы, определенные подробности.

Вы готовы впустить этого человека в свой мир

С этим человеком вы внезапно становитесь откровенными, у вас появляется желание поделиться мыслями, чувствами, сообщить какие-то мелочи, рассказать о самых незначительных моментах. А еще - рассказать о себе, в том числе и что-то личное, что никто не знает.

Этот человек присутствует в ваших мыслях

Вы ловите себя на мыслях в стиле "а что бы он сказал", "а что бы он подумал" и этот человек не исчезает из вашей головы даже ночью. Вы пересматриваете фотографии, перечитываете переписку.

Вы не вспоминаете о прошлых отношениях

Прошлые увлеченности и влюбленности полностью остались в прошлом. Для вас стало неважным то, о чем вы переживали в предыдущих отношениях и в целом - как там бывший объект ваших чувств. А еще, вы внезапно понимаете, что ваша злость и разочарование куда-то просто исчезли. Прошлый партнер стал просто человеком, абсолютно не значимым для вас.

Вы скучаете по человеку

Вам действительно не хватает общества этого человека, вас к нему тянет, вы начинаете скучать по нему. Это признак эмоциональной вовлеченности и четкий знак, что вы с ним сближаетесь.

Вам хочется что-то сделать для этого человека

Для вас становится важным помочь, проявить заботу и участие. И ваша основная цель - чтобы объекту ваших чувств стало лучше.

Вы чувствуете себя намного лучше

Если отношения складываются легко и комфортно, абсолютно естественно, то вы вдруг обнаружите, что появилась внутренняя улыбка. А в целом, вы чувствуете себя счастливее, чем раньше. Это отображается и на физическом состоянии - у вас больше сил и энергии, легче вставать по утрам.

У вас не просто секс

Если интимная близость уже состоялась, то вы чувствуете, что между вами намного больше, чем секс. В близости есть все - страсть, нежность, чувственность.

Вы мечтаете о совместном будущем

Чувства, которые вы испытываете, становятся приоритетом. И вам кажется абсолютно естественным, что именно с этим человеком вы сможете прожить много совместных лет. И самое важное - вы можете себе представить эту совместную жизнь.