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На какие типы свиданий лучше не соглашаться: толку от них не будет

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Вторник 27 июня 2023 19:25
На какие типы свиданий лучше не соглашаться: толку от них не будет Самые неудачные варианты первых свиданий (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Первое свидание имеет большое значение, так как именно на нем пара чаще всего принимает решение, будет ли продолжение общения. И важно провести это время в спокойной обстановке, которая позволит друг друга узнать получше.

На какие типы свиданий соглашаться не стоит - читайте в материале ниже.

Кино на первом свидании

Этот вариант не самый бюджетный в современном мире и порой такое времяпровождение предлагают мужчины, которые побаиваются первого свидания. В темноте не нужно будет общаться, узнать что-то друг о друге будет невозможно.

А если фильм окажется неудачным, то свидание будет считаться провальным, и новый человек будет ассоциироваться с чем-то не очень приятным. Не говоря уже о том, что сидеть рядом с незнакомым человеком будет не очень комфортно.

Ужин у него дома

Если вы встречаетесь уже несколько недель, то такое приглашение прозвучит уместно. А вот принимать такое предложение от совершенно незнакомого мужчины не стоит. Во-первых, это не очень безопасно. Во-вторых, такой визит предполагает определенную степень доверия и близости. Мало ли, что на уме у вашего нового знакомого?

Активный отдых на первом свидании

Поход в горы или велопоездка для первого общения тоже не годятся. Такой отдых приводит к усталости, общение между вами будет минимальное и узнать что-либо друг о друге будет очень сложно. А если еще добавятся непредвиденные обстоятельства в виде травмы, поломки велосипеда, то результат встречи может быть неудачным.

Свидание в неизвестном месте

На такие предложения от незнакомого или малознакомого человека соглашаться не стоит. Вы можете попасть в место, которое вам будет не по вкусу и не факт, что там будет безопасно. Кроме того, вы можете попасть в неприятную ситуацию или заблудиться. Или же оказаться там, где вам будет очень некомфортно.

Свидание с "очень экономным" человеком

Многим это покажется странным, но и тут есть своя логика. Прогулка по парку в дневное время - этот вариант вполне уместен для знакомства. А вот поход в место, где сейчас есть скидки или прогулках в целях экономии - это не лучший вариант.

Если мужчина на первом свидании считает цены в меню и хмурится, если вы заказали что-то дорогое - расплатитесь за себя и уходите, чтобы больше никогда не встречаться с этим мужчиной. Построить нормальные отношения с таким мужчиной будет сложно.

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