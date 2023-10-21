Это спасет ваш брак: психолог рассказала, как сохранить романтику в отношениях

Совместные усилия. Психолог советует планировать романтические события вместе. Слушайте идеи партнера и предлагайте собственные. Это позволяет улучшить взаимопонимание, считает Кулик.



Подарки. Не забывайте удивлять своего партнера. Время от времени преподносите небольшие сюрпризы без привязок к особым праздникам или датам.



Отдых вместе. Психолог советует регулярно уделять время своей второй половинке. Отправляйтесь в путешествие, устраивайте ужины в ресторане или просто гуляйте вместе.



Поддержка. Как отмечает эксперт, в отношениях очень важно демонстрировать свое внимание. Вы можете показать любовь словами и действиями.

Как освежить отношения с мужчиной и вернуть в брак романтику (фото: freepik.com)

Уважение и понимание. Психолог советует слушать вашу вторую половинку. Понимайте потребности и желания партнера, а также соблюдайте взаимное уважение.



Путешествия в прошлое. Не забывайте о том, что вы уже пережили вместе. Вспоминайте общие приключения, смотрите старые фото и видео, чтобы оживить воспоминания.

Экспериментируйте. Психолог советует использовать разные идеи. Не бойтесь пробовать вместе что-то новое. Это освежит ваши отношения и добавит "огонька".