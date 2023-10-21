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Это спасет ваш брак: психолог рассказала, как сохранить романтику в отношениях

Если страсть гаснет, нужно действовать (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Романтика в отношениях очень важна, ведь без чувств любой брак обречен на неудачи. Но с годами фантазия может сходить на нет, иногда между мужчиной и женщиной возникает пропасть. Очень важно вовремя заметить этот момент и сделать все, чтобы спасти отношения.

Как освежить брак и возродить романтику между вами и любимым человеком, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.

Совместные усилия. Психолог советует планировать романтические события вместе. Слушайте идеи партнера и предлагайте собственные. Это позволяет улучшить взаимопонимание, считает Кулик.

Подарки. Не забывайте удивлять своего партнера. Время от времени преподносите небольшие сюрпризы без привязок к особым праздникам или датам.

Отдых вместе. Психолог советует регулярно уделять время своей второй половинке. Отправляйтесь в путешествие, устраивайте ужины в ресторане или просто гуляйте вместе.

Поддержка. Как отмечает эксперт, в отношениях очень важно демонстрировать свое внимание. Вы можете показать любовь словами и действиями.

Как освежить отношения с мужчиной и вернуть в брак романтику (фото: freepik.com)

Уважение и понимание. Психолог советует слушать вашу вторую половинку. Понимайте потребности и желания партнера, а также соблюдайте взаимное уважение.

Путешествия в прошлое. Не забывайте о том, что вы уже пережили вместе. Вспоминайте общие приключения, смотрите старые фото и видео, чтобы оживить воспоминания.

Экспериментируйте. Психолог советует использовать разные идеи. Не бойтесь пробовать вместе что-то новое. Это освежит ваши отношения и добавит "огонька".

Напомним, ранее психолог рассказала, что должно входить в обязанности мужчины.

Также мы уже рассказывали о 5 ошибках женщин на первом свидании. Никогда так не поступайте, иначе останетесь в одиночестве.

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