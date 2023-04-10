Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Спасательницу и спортсменку из Тернополя вдохновил на такой номер пример коллеги из США Джулии Дудли, и украинка решила усовершенствовать упражнение.

"Я тренируюсь ежедневно, и поддерживаю свое тело в хорошей форме. И тоже попробовала это сделать. Попробуйте и вы!" - обратилась она на ролике перед стартом.

Наталья Тяжола, работница ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Стронгвумен в спортзале уже на перекладине, поочередно меняя руку для хвата, второй свободной брала тяжелую форму ГСЧС-ника, надевая ее. После этого пани Наталья к тому же исполнила несколько жимов.

Посмотрите, как это происходило:

Видео: работница ГСЧС Наталья Тяжола надела боевую форму, выполняя упражнения на перекладине

"Наталья - отличный пример для всех нас, как преодолевать вызовы и достигать своих целей. Мы благодарны ей за ее настойчивость и преданность своей работе", - отметили коллеги девушки.

Также в ГСЧС показали кадры о бекстейдже с процессом съемки ролика, ставшим в сети "вирусным".

Наталья Тяжола выполнила упражнения на перекладине, одевая форму ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Что известно о спортсменке-спасательнице

Наталья Тяжола до того, как присоединиться к отряду аварийно-спасательных работ ГСЧС Украины в Тернопольской области, ранее работала тренером по кроссфиту, вела блог, работала в Центре творчества детей и юношества, была культорганизатором, играла в спектаклях, проводила концерты и организовывала мастер-классы для малышей.

Будучи педагогом, она с 2009 года активно занималась спортом, ездила на различные соревнования.

Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

В 2019 году пани Наталья выиграла пять стартов "Гонки наций". А затем, в возрасте 31 года, она решила сменить карьеру, и стала спасательницей.

В одном из интервью тернополянка признавалась, что у нее постоянное стремление к переменам, к разным приключениям.

Спортсменка и спасательница ГСЧС Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola / facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Работая в ГСЧС, Тяжола продолжала усовершенствоваться в спорте. На соревнованиях "Самый сильный пожарный спасатель. Днепровская волна-2021" по международному формату Firefighter Combat Challenge среди сборных команд ГСЧС она взяла "бронзу", что очень удивило девушку - ведь в соревнованиях участвовали сильнейшие профессиональные спасатели Украины.

Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

Также пани Наталья признается, что в детстве спортом вообще не занималась, в школе могла прогуливать уроки физкультуры, а сейчас атлетика и кроссфит занимают очень важное место в жизни, а видит свое будущее она сейчас как раз в рядах ГСЧС.

Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)